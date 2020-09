Nuovo assetto in Giunta. Il sindaco D’Andrea nomina la nuova assessora

TEANO – Lina De Fusco è il nuovo assessore al Comune di Teano. E’ stata nominata, questa mattina, dal sindaco Dino

D’Andrea. Si tratta di una giovane impegnata in politica che, negli ultimi anni, ha dato il massimo



dedicandosi a numerose tematiche che riguardano il territorio sidicino.

“Ho deciso di accettare la proposta che mi è stata fatta dal sindaco di collaborare con l’esecutivo in qualità

di nuovo assessore della nostra antica e nobile città di Teano. Ho riflettuto a fondo sul senso vero della

politica ed ha prevalso in me, come decisione finale, la voglia di dare una mano vera contribuendo a

stabilizzare la tenuta della maggioranza, rilanciando progetti e proposte da tempo rallentatesi nella loro

attuazione. La pandemia che continua a impensierirci rende noi tutti in continuo allarme e non ci consente

di vivere e lavorare a regime pieno anche nelle Istituzioni”, dice il neo assessore.

“Dovremo continuare a convivere con il Covid ma senza sottrarci dalla responsabilità di amministratori

pubblici. Basti pensare che tra qualche giorno inizierà un nuovo anno scolastico per la prima volta unico e

diverso e noi dovremo fare salti mortali per garantire la fruizione delle scuole. Insomma, è giunta l’ora della

verità tra bene comune e piccoli vantaggi di bottega. Io ho scelto di essere dalla parte del nostro popolo che

attende risposte in rapporto ad aspettative per molti versi deluse. Infine, ringrazio il sindaco Dino D’andrea

per la proposta fattami, promettendo fatti e non parole, azioni e non oziosi pensieri, atti amministrativi e

risposte risolutive alle tante esigenze della nostra gente”, conclude Lina De Fusco.