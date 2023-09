.

MONDRAGONE – È in corso l’installazione del nuovo sistema di controllo della velocità tutor sul tratto della via Domiziana che va dal chilometro 14,200 fino al semaforo di via Padule ovvero fino all’ultimo semaforo nei pressi dell’hotel Sinuessa fino al semaforo successivo adiacente al supermercato MD. Il limite massimo consentito sarà di 50 km/h