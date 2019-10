OCCHIO ALLA VELOCITA’. Tutor autostradali riattivati. Ecco quali sono i varchi sulla A30 CASERTA-SALERNO

CASERTA – Sta avvenendo in questi giorni la progressiva riattivazione del tutor, il sistema per la misurazione della velocità media in autostrada, lungo tutta la rete autostradale italiana. Nei giorni scorsi, infatti, 41 portali sono stati riattivati, coprendo 390 chilometri di asfalto. Tra i 41 portali ci sono anche quelli lungo la tratta A30 Caserta-Salerno che si andranno ad aggiungere a quelli già riattivati in precedenza. Al termine del ripristino saranno 2500 i chilometri monitorati dall’infallibile occhio elettronico.