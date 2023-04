OCCHIO MALOCCHIO… Micidiale per il Napoli la coppia Casale – Diana. La melatonina di Dracula e le contromisure di Adl

Il vicesindaco di Caserta con la latente vicepresidente della Provincia al Maradona in tribuna Posillipo, 350 euro e passa a cranio

AVERSA (g.g.) – Emiliano Casale e Olga Diana, ieri sera allo stadio Maradona, hanno tifato Napoli e lo hanno fatto sapere a tutti con il post che riportiamo nella foto. Conoscendo il De Laurentiis scaramanticissimo, ma conoscendo anche il De Laurentiis micragnosissimo, ben difficilmente lascerà qualcosa di intentato per evitare che questo fluido di passioni, questa crasi di amorosi sensi non si trasformi ancora in un sudario imbevuto di quel particolare tipo di melatonina che la consigliera comunale e consigliera provinciale, devota a Giovanni Zannini, ha conosciuto in più seminari, organizzati dall’università della Romania, dove si è laureata in Medicina, e tenuti all’interno del cosiddetto castello di Dracula, nella ridente (o morente) Bran di Transilvania.

La melatonina di Olga, che, secondo un manoscritto di cui l’inventore del conte vampiro, lo scrittore irlandese Bram Stocker, non ha fatto mai menzione, Dracula utilizzava al tempo come una variazione sul suo tema ordinario: quando si rompeva le scatole, quando si annoiava nel “pazziare” solamente, affondando i suoi affiliati camini nel collo delle sue vittime, prendeva gli sfortunati e le sfortunate, le riduceva in un recinto munitissimo e faceva loro bere questo infuso, che trasformava i neo vampiri in zombie rincoglioniti.

Esattamente

quello che è capitato al Maradona ieri sera ai vari Mario Rui, Kim Anguissa Di Lorenzo e compagnia. Ora, secondo voi, per Adl, vale più lo scudetto o i profitti della società Calcio Napoli? Beh, per il momento, ha deciso di tentare di conciliare le due cose e alla coppia Emiliano Casale – Olga Diana verrà modificato il prezzo del biglietto.

Mentre ieri sera, per stare in tribuna Posillipo, hanno speso 340 euro a testa più diritti d’agenzia; qualora volessero ancora assistere al prossimo match in casa del Napoli, dovranno scucire almeno 1500 euro a testa, accettando di entrare allo stadio, circondati da uno stuolo assortito di esorcisti, vegliarde specializzate contro il malocchio e dopo essersi immersi in una doppia vasca, stile dottor Kneipp, prima gelata e poi caldissima (la trovi nei parchi termali più accordati) riempita, per l’occasione di distillato di aglio puro anti scarogna e salato con il prodotto originale, conservato in quel di Ascoli Piceno, che il grande Costantino Rozzi spargeva a chili sul prato del Del Duca e sotto alle panchine, e di una selezionata scelta di merde, tutte doc, cioè già rigorosamente pestate per strada dai pro pro nipoti dello sfigato per antonomasia Paolino Paperino.

Servirà, sarà sufficiente questo per annullare l’effetto, per coprire l’odore della melatonina transilvan-romena, la cui aura precede i passi e impregna la leggiadra pelle di Olga Diana? La prossima in casa è, se non andiamo errati, col Verona. Beh lì, se con tutti queste precauzioni applicate alla coppia da oggi sub sfigascopia e sub iellascopia, il Napoli non dovesse vincere, allora finanche Auro il micragnoso dovrebbe arrendersi all’evidenza di un Daspo ineluttabile.