Officina meccanica abusiva scoperta dai carabinieri

ORTA DI ATELLA – Il comune di Orta di Atella ha ordinato la chiusura di un’officina meccanica abusiva, di proprietà di un 65enne di Succivo. Lo ha ordinato Maria Luisa Staiano, responsabile comunale del Suap, sportello unico per le attività produttive. La scoperta era stata fatta dai carabinieri forestale che avevano controllato l’attività commerciale che si trova in via Toscanini. Il 65enne esercitava senza aver inviato la comunicazione al Suap comunale. Il destinatario dell’ordinanza potrà presentare ricorso al Tar Campania entro 60 giorni dall’ordinanza o entro 120 al presidente della repubblica.