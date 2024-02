Oggi i funerali del titolare di Ernonno Boutique, morto a 49 anni

Colto da un malore improvviso

CESA – Si è spento a soli 49 anni Carmine Puca, titolare della nota “Ernonno Boutique” di Sant’Antimo.

Il commerciante è stato colto colto da un arresto cardiaco ieri mattina, venerdì, mentre si trovava nella sua casa in via Domenico Di Fiore a Cesa. Un’ambulanza l’ha trasportato tempestivamente in ospedale, dove purtroppo si è spento. Lascia la compagna e i tre figli.

Ieri sera, sui profili social della boutique, sono state diffuse le informazioni sui funerali, che si terranno oggi alle ore 15: