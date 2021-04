Oggi l’ultimo saluto a Maria Rosaria, trovata senza vita dal marito. Erano sposati da soli due anni

SUCCIVO/SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Lacrime, applausi e dolore ai funerali di Maria Rosaria Esposito, svoltisi presso la parrocchia della Trasfigurazione a Succivo. La 34enne è deceduta a seguito di un malore durante la notte.

Tanti i presenti, nel rispetto delle norme, per darle l’ultimo saluto. Maria Rosaria era sposata da soli due anni con Vincenzo Imbimbo. Era una donna solare, allegra e bellissima, lascia il padre Antonio, la madre Paola e la sorella Zelinda, oltre ai tanti amici e parenti.

Purtroppo la 34enne l’altra mattina è stata trovata priva di vita dal marito, nel suo letto in via Martiri Atellani: Vincenzo era andato a svegliarla ed ha fatto la tragica scoperta. Nonostante l’arrivo dei sanitari del 118 per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul posto erano giunti immediatamente anche i Carabinieri della Locale Stazione che, insieme ai colleghi della Compagnia di Marcianise, hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

La Procura della Repubblica di Napoli Nord ha disposto una serie di esami sulla salma, che dovranno fare luce sulle cause del decesso. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia.