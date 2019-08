OMICIDI, ESTORSIONI. Da pochi minuti è libero Giorgio Pagano, uomo di Michele Zagaria e di Fontana ‘o sceriffo

CASAPESENNA – (Tina Palomba) E’ stato appena scarcerato dopo sei anni di detenzione il boss Giorgio Pagano di Casapesenna. Era detenuto nel carcere di massima sicurezza di Ascoli Piceno ed è stata accolta dalla Corte di Appello di Napoli la richiesta di continuazione della pena presentata dal suo difensore Domenico Della Gatta. Pagano risulta essere legato al clan dei Casalesi fazione Michele Zagaria-Michele Fontana ‘o sceriffo. Fu arrestato per l’estorsione al sindaco di Casapesenna De Rosa e coinvolto in Spartacus Reset. In passato era stato anche arrestato per una serie di rapine commesse insieme a Costantino Diana e Gaetano Ziello divenuto, quest’ultimo, poi, collaboratore di giustizia. In una di queste rapine venne uccisa una guardia giurata Nicola Sammarco. Pagano aveva un cumulo di pene di 10 anni e da pochi minuti il pericoloso ras è completamente libero.