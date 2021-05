L’OMICIDA DI CASAPESENNA. Oggi l’interrogatorio di Fontana

Parte la raccolta fondi a favore della figlia

CASAPESENNA – Si è svolto questa mattina l’interrogatorio di garanzia fra il gip del tribunale di Lucca e Luigi Fontana, il muratore 54enne originario di Casapesenna, in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario aggravato nei confronti della moglie, Maria Carmina Fontana, per tutti Carmela, di 50 anni, uccisa a Coltellate nella villetta dove viveva col marito in via Fermi ad Altopascio, in provincia di Lucca.

L’uomo, da venerdì sera, giorno della tragedia, è ricoverato nel reparto di Psichiatria del San Luca, piantonato dai carabinieri e assistito dai sanitari dopo un malore che lo ha colpito in caserma durante il primo faccia a faccia con i militari.

Conferito l’incarico al medico legale che dovrà eseguire l’autopsia sul corpo di Carmela.

Intanto, è partita una raccolta fondi a sostegno di Teresa Fontana, figlia di Carmela. Lo rende noto la piattaforma di crowfunding Eppela. L’iniziativa, spiega una nota, nasce dalla volontà di un’amica, la quale, dopo la morte della madre e l’arresto del padre si ritrova, senza un compagno e un lavoro, ad accudire le sue due bambine di un anno e mezzo che aveva dato in affidamento ai genitori per farsi aiutare nel crescerle. Per le donazioni, https://www.eppela.com/it/projects/30652-aiutiamo-teresa-e-le-su e-bambine.