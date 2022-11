OMICIDIO IZZO. Luigi ucciso con 6 coltellate, convalidato il fermo per padre e figlio

Per entrambi gli indagati l’accusa è di omicidio volontario

CASTEL VOLTURNO – (gv) Convalidati gli arresti dei due indagati per il delitto di Luigi Izzo, il barbiere ucciso con sei coltellate dopo un litigio per futili motivi. Si tratta di Alessandro Moniello e del figlio Roberto. Secondo quanto dichiarato in sede di interrogatorio al Sostituto Procuratore Alessandra Imparato i due indagati, entrambi l’accusa è di omicidio volontario in concorso con l’aggravante della premeditazione e dei futili motivi, l’omicidio di Izzo sarebbe avvenuto per delle discussioni efFraintendimenti. La famiglia della vittima si è costituita parte civile con l’avvocato Nando Letizia