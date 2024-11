OMICIDIO VASSALLO. Il Riesame respinge i ricorsi: Cagnazzo, Cioffi e Cipriano restano in carcere

Il tribunale accoglie le tesi della Procura: i tre restano in carcere

AVERSA/CASAGIOVE – Il Tribunale del Riesame di Salerno ha rigettato i tre ricorsi presentati dagli avvocati difensori del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, dell’ex brigadiere dell’arma, oggi in pensione, Lazzaro Cioffi e Giuseppe Cipriano, imprenditore, accusati dell’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo.

“Rimaniamo fermamente convinti della estraneità di Giuseppe Cipriano alla vicenda in oggetto. Proporremo ricorso in Cassazione, non appena avremo letto le motivazioni, sviluppando le argomentazioni già prospettate al Riesame, arricchendole con nuovi elementi, nonché con una copiosa produzione documentale che ci apprestiamo a reperire nei prossimi giorni” annuncia all’Ansa l’avvocato dell’imprenditore, Giovanni Annunziata. I legali di Cagnazzo e Cioffi, Ilaria Criscuolo e Giuseppe Stellato, aspetteranno le motivazioni del rigetto da parte del Riesame per valutare il ricorso in Cassazione.

I giudici del collegio, presieduto da Gaetano Sgroia, depositeranno le motivazioni della decisione entro 45 giorni.