Open day per donne in gravidanza: somministrate già 100 dosi

MARCIANISE – Oltre 100donne incinte e neomamme, hanno aderito all’Open Day organizzato dall’Asl di Caserta presso il presidio ospedaliero di Marcianise, facendosi somministrare il vaccino anti-Covid, e superando dunque dubbi e leggere. La linea vaccinale dedicata era composta non solo da medici vaccinatori ma anche da vaccinatori, ed è stato inoltre possibile per le pazienti effettuare gratuitamente ecografie facoltative pre e post somministrazione dei vaccini, grazie alla collaborazione con i Consultori aziendali. “Siamo molto contenti, quasi sorpresi, dell’adesione avuta – dice il direttore generale dell’Asl di Caserta Ferdinando Russo – perché è fondamentale che le donne incinte e le neo-mamme si vaccinino, perchè ciò rappresenta una garanzia per se stesse ei loro figli”.