Operaio morto mentre lavorava: maresciallo dei carabinieri conferma le accuse

Si torna in aula a maggio

PIETRAMELARA – Muore operaio, datore di lavoro finisce sotto processo. Durante l’ultima udienza del procedimento è stato ascoltato il maresciallo Mariano, allora comandante della stazione carabinieri di Pietramelara, e due tecnici dell’Asl. Confermato quanto emerso già in fase di indagine mettendo in evidenza la totale assenza di sistemi di sicurezza per l’operaio.

Si torna in aula il prossimo mese di maggio per ascoltare altri testimoni.

Sotto processo è finito Salvatore Mormile datore di lavoro di fatto di Comparone Antonio, che per colpa consistita in imprudenza e negligenza e in violazione dell’art. 122 del D.lgs SI/OS, cagionava la morte del predetto Comparone Antonio, in particolare lo impiegava per l’effettuazione dei lavori di ampliamento di una tettoia, lavori che imponevano al Comparone di raggiungere un’altezza in quota superiore ai due metri, omettendo l’adozione di idonee misure per evitare lo sfondamento della tettoia e la caduta dall’alto, fatti che determinavano la rottura della copertura esistente (utilizzata dal Comparone per il solo transito) e la conseguente caduta a terra del lavoratore che riportava trauma cranico, emorragia cerebrale e trauma toracico con conseguente decesso.