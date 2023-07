Operaio muore in un tombino: stava lavorando alla condotta idrica. Procura apre inchiesta

Disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo

VAIRANO PATENORA/AILANO – La Procura di Santa Maria vuole vederci chiaro sulla morte di Mihai Ungureanu, operaio 43enne di origini rumene da qualche tempo residente a Vairano Patenora, che ha perso la vita, ieri, mentre stava effettuando lavori di manutenzione ad una condotta idrica in un tombino.

Da una prima ricostruzione degli inquirenti l’operaio si era calato all’interno di un tombino, in via Vicinale Casarini in località Le Vaglie, per un intervento di manutenzione. Una volta sceso nella condotta avrebbe perso i sensi.

Al momento nessuna ipotesi è esclusa. Potrebbe infatti essere rimasto ucciso dalle esalazioni o anche un malore improvviso. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese, per il recupero dell’ operaio con la manovra Saf. I medici non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. La salma dell’uomo è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale del Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per l’esame autoptico.