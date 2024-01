Operaio nel casertano come lo Smemorato di Totò. Cade in cantiere, batte la testa e non ricorda nulla 26 Gennaio 2024 - 19:16

MACERATA CAMPANIA – Speriamo che si tratti di un’amnesia temporanea, causata dall’incidente e dall’inevitabile shock. Fatto sta che, al momento, l’operaio trentenne, rimasto ferito questa mattina in un cantiere privato di Macerata Campania, non lontano dal cimitero cittadino, non riesce a ricordare nulla di quanto sia successo della dinamica che lo ha portato a cadere dall’impalcatura. Un volo che ha provocato il ferimento al capo dell’uomo, trasportato all’ospedale di Caserta con un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e funzionari dell’Ispettorato del lavoro. Il rimando che la mente fa è allo smemorato più famoso della storia del cinema italiano, quel personaggio del film Lo Smemorato di Collegno, interpretato da Totò e, pellicola che prende ispirazione da un caso realmente avvenuto nel 1926.