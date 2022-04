CAPUA – Un operaio è rimasto ustionato ieri in un’azienda del polo aeronautico di Capua. Si tratta di un 54enne residente a Faicchio, in provincia di Benevento, folgorato mentre eseguiva un intervento di routine. L’uomo ha riportato ustioni alla testa e ad un braccio. E’ ricoverato nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul luogo dell’incidente, sono arrivati gli ispettori del lavoro.