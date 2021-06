OPERAZIONE INTERFORZE. In azione 25 equipaggi: sequestrate 6 aziende e denunciate 9 persone

CASAL DI PRINCIPE– Un controllo straordinario interforze – Action Day – finalizzato alla repressione di crimini ambientali nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”, è stato effettuato nei comuni di Somma Vesuviana e Casal di Principe : sei le aziende sequestrate con nove persone denunciate per reati di gestione e smaltimento illecito di rifiuti e scarti delle lavorazioni. L’operazione, nota come Action Day, è stata disposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia “Terra dei Fuochi”, con il coordinamento delle Prefetture di Napoli e Caserta. In azione 25 equipaggi per un totale di 55 unità appartenenti a Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, al Raggruppamento Campania dell’Esercito, ai Vigili del Fuoco, alle polizie municipali dei due comuni coinvolti, ad Arpac e Asl di Caserta. Nel corso dell’Action Day, sono state sequestrate aree dell’estensione di quasi sei chilometri quadrati dove erano stati sversati rifiuti di vario tipo: in particolare sono stati sequestrati oli lubrificanti, rifiuti pericolosi, rifiuti legnosi, plastica, cartoni e pezzi di apparecchi elettronici e computer. In un’area a destinazione agricola sono stati trovati inoltre rifiuti provenienti da attività edilizia di demolizione, come inerti, metalli e plastiche. Nelle aziende controllate sono stati poi scoperti alcuni lavoratori in nero.