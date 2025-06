OptiPoint porta a Caserta Nuance Audio, gli occhiali intelligenti che migliorano l’udito

Gli innovativi occhiali acustici di Essilor Luxottica disponibili in esclusiva da Optipoint: tecnologia

smart per ascoltare meglio e con stil

Una rivoluzione per il benessere uditivo: a Caserta, Optipoint presenta in esclusiva

Nuance Audio, gli occhiali intelligenti che integrano un sistema acustico invisibile per

supportare le persone con perdite uditive da lievi a moderate. Design moderno, ascolto

cristallino e gestione personalizzata tramite app dedicata.

Gli occhiali Nuance Audio sono occhiali dotati di una nuova tecnologia per migliorare la vita delle

persone, lanciati da Essilor Luxottica e venduti a Caserta in esclusiva da Opitpoint in via Ricciardi,

via Acquaviva e a Teverola all’interno del c.c. Medì.

Prodotto fortemente innovativo in ambito net-tech, gli occhiali acustici Nuance Glasses sono

pensati per adulti con perdite udutive da lievi a moderate.

Il supporto uditivo, completamente integrato nella montatura, quindi invisibile, arriva tramite

microfoni direzionali e altoparlanti a conduzione aerea.

L’ascolto è chiaro, nitido e confortevole.

Grazie all’app Nuance Audio l’utente può cambiare l’ascolto selezionando modalità audio e

regolare l’amplificazione base.

Negozi: Via Ricciardi, 31 – Via Acquaviva, 150 – C.C. Medì Teverola