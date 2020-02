Ora è ufficiale: elevato il livello della QUESTURA DI CASERTA

Caserta (p.m.) – Lo avevamo anticipato a marzo del 2019 e l’altro ieri, sulla gazzetta ufficiale, con la pubblicazione del decreto del presidente della Repubblica n.171 che riordina la struttura organizzativa dell’amministrazione della pubblica sicurezza, la questura di Caserta è stata elevata di livello figurando, in ambito nazionale, insieme con quelle di Catanzaro, Trieste, Brescia, Bergamo, Salerno, Padova e Verona, tra le otto di particolare rilevanza “…individuate sulla base delle esigenze operative e funzionali dei contesti territoriali di riferimento”.

Questa modifica comporterà un potenziamento dell’organico del personale ed una diversa e più funzionale articolazione degli uffici interni. Inoltre il questore, avente finora la qualifica di dirigente superiore, sarà individuato tra i funzionari di polizia con la maggiore qualifica di dirigente generale.

Questo prelude, di conseguenza, ad una prossima promozione del questore Antonio Borrelli, con la conferma alla guida della questura casertana o con il suo trasferimento ad un’altra sede equiparata.

C’è certamente da essere soddisfatti che la questura di Caserta venga potenziata e messa in grado di meglio operare più di quanto già non faccia, ma questi sono primati che francamente risparmieremmo volentieri alla nostra provincia, poiché ne presuppongono la problematicità sotto il profilo dell’ordine pubblico generale, in termini di illegalità e di malaffare. Non proprio il massimo.