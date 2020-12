CORONAVIRUS. Domani si decide il futuro della CAMPANIA. Quando entrerà in zona gialla?

CASERTA – Per domani, venerdì 11 dicembre è atteso il monitoraggio settimanale della Cabina di regia dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero alla Salute. Sulla base di questi dati il ministro della Salute, Roberto Speranza potrebbe approvare lo spostamento di alcune Regioni in fascia gialla. Pare probabile che la Campania sia più vicina alla zona gialla: ad anticipare l’ipotesi è stato lo stesso sindaco di Napoli Luigi De Magistris due giorni fa. “Ho l’impressione che l’intenzione sia di andare verso la fine di questa settimana nella direzione di una zona gialla nel Paese. Questa mi sembra la tendenza che naturalmente deve essere confermata da dati di questa settimana” ha detto il primo cittadino napoletano.

Nel caso in cui la Cabina di regia ritenesse opportuno il passaggio della Campania in zona gialla, la decisione verrà ratificata dall’ordinanza del ministro della Salute in vigore presumibilmente da domenica 13 dicembre.

Se non fosse così, anche se riteniamo questa la possibilità più probabile, se ne parlerà tra una settimana, proprio a cavallo con le restrizioni tra regioni che entreranno in vigore per tutto il territorio nazionale dal 21 dicembre, parliamo del divieto di spostamento tra regioni.