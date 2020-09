ORE 12.35 ESCLUSIVA. “BOMBA” sulle elezioni di CASAGIOVE: il candidato Danilo D’Angelo indagato per voto di scambio in questa campagna elettorale. Il pm ha già chiuso l’indagine

CASAGIOVE– (G.G.) – Un fulmine a ciel sereno scuote l’ultimo giorno prima del voto, che a Casagiove, com’è noto, riguarderà anche l’elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale: stamattina, i carabinieri hanno notificato un decreto di chiusura delle indagini, ai sensi dell’articolo 415 bis del codice di procedura penale, a Danilo D’Angelo, che è uno dei due candidati alla massima carica cittadina.

Il provvedimento è frutto di un’ indagine lampo evidentemente molto ben eseguita, ad opera dei carabinieri della locale Stazione che, come è pure risaputo, rientra nella sfera del comando della Compagnia di Caserta.

Indagine lampo perchè la contestazione su presunte pratiche di voto di scambio, che Danilo D’Angelo avrebbe messo in opera, riguarda proprio questa campagna elettorale. In poche parole, la notizia di reato si è concretizzata nelle ultime settimane e al pubblico ministero della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sono stati forniti elementi tanto solidi da indurlo a chiudere le indagini e ad avviare una procedura, che porterà, molto probabilmente, a meno che D’Angelo non dimostri con elementi di uguale consistenza la sua estraneità all’ipotesi di reato contestata alla richiesta di rinvio a giudizio del medesimo con l’automatico passaggio dallo status di indagato a quello di imputato.

Naturalmente, questa vicenda potrebbe anche incidere sul voto di domani e di dopodomani. Va verificato, a questo punto se D’Angelo ed eventualmente anche il suo avversario Giuseppe Vozza vorranno commentare, già a partire da oggi pomeriggio, questa notizia assolutamente certa. Va ricordato che, già in occasione delle elezioni del 2016, Danilo D’Angelo era stato coinvolto in un’ indagine simile,anche in quel caso attivata dai carabinieri della Stazione di Casagiove.