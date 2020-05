ORE 15:00. ESCLUSIVA. CORONAVIRUS. Ecco il motivo del super focolaio di contagi. Un ragazzo è andato a trovare la fidanzata e…

LETINO – Iniziano a fuoriuscire le prime indiscrezione (LEGGI QUI IL PRIMO ARTICOLO) legate all’incredibile mole di contagio che in poche ore ha colpito il comune di Letino, con 10 positivi, per un totale di 13, su una popolazione complessiva di circa 600 abitanti. Pare che il contagio sia partito dopo che un giovane di Letino, fidanzato con una ragazza fuori regione, abbia fatto visita alla stessa, comportamento vietato dalla legge ma che, in casi di comuni a due passi uno dall’altro ma in regioni differenti, è un qualcosa di difficile da tenere sotto controllo. La famiglia della ragazza, residente in provincia di Cassino, ha avuto un contagio di un suo componente. Da questa notizia, ha preso il via un la ricerca riguardante chi avesse avuto contatto con la famiglia. Su 44 persone in quarantena, sono usciti i 13 casi di positivi asintomatici. Il rischio è che, in queste ore, tutta la zona del Matese possa vedere l’aumento dei contagi, considerando la mobilità tra supermercati e negozi, possibile in questi giorni.