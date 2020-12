ORE 17,50 ESCLUSIVA CASERTACE. È la volta buona: prima di Natale la firma per il Policlinico. Cantiere riaperto intorno al 20 gennaio

CASERTA (g.g.) – Avevamo promesso ai nostri lettori di comunicar loro notizie solide e non campate in aria sulla vicenda della cruciale convenzione, riveduta è corretta rispetto a quella originaria, e viatico fondamentale, obbligatorio per la ripresa dei lavori di costruzione del Policlinico di Caserta, tra l’Università Luigi Vanvitelli e la società “Condotte”, la quale, vi ricordiamo, è reduce da pesanti vicissitudini finanziarie, che l’hanno in pratica consegnata al fallimento ed è governata oggi da commissari liquidatori i quali stanno naturalmente salvaguardando quella parte dell’attività aziendale che può essere ancora remunerativa e che quindi può essere utile a soddisfare i diritti inadempiuti dei creditori.

Al riguardo, indubbiamente remunerativo, per Condotte, sarebbe terminare i lavori per la costruzione del Policlinico di Caserta. Come avevamo anticipato ai nostri lettori, tutti gli annunci su presunte date della firma erano precoci e destituiti di fondamento, perché il lavoro di sistemazione, di cesellatura della nuova convenzione necessitava ancora di una revisione e di valutazione da parte sia degli esperti dell’università, che ricordiamo è il committente dell’opera, sia da parte dello staff dei commissari liquidatori di Condotte. Ebbene, questo complicato lavoro si sta avviando a conclusione e possiamo affermare oggi in scienza e coscienza che di qui a pochi giorni, sicuramente prima di Natale, questa convenzione verrà finalmente sottoscritta.

Importantissimo particolare: al suo interno sarà incardinato un cronoprogramma vincolante e dal quale emergerà con precisione la tempistica dettagliata dei lavori, in modo da poter stabilire già da adesso quali saranno le aree del policlinico ad essere pronte e utilizzabili per prime. Dal momento in cui il contratto sarà firmato, Condotte avrà 30 giorni di tempo, non uno di più, per far ripartire il cantiere. Dunque, è evidente che già in questi giorni la società romana sta lavorando alacremente per la definizione di una platea di sub di ditte subappaltatrici. Comunque, di qui a alla prossima settimana, quella che inizia domani, lunedì, dovrebbe essere resa nota la data ufficiale in cui il la convenzione sarà Nell’occasione, ci sarà anche la conferenza stampa del neo rettore Gianfranco Nicoletti il quale ha fornito, in tutta evidenza, un decisivo impulso alla definizione di una partita che ancora a novembre presentava delle criticità irrisolte, che Nicoletti ha ereditato e ha superato grazie ad un approccio pragmatico e allo stesso tempo estremamente determinato ai problemi tutt’altro che irrilevanti che impedivano la stipula fino a qualche giorno orsono.