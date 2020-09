ORE 19:06. ELEZIONI REGIONALI. FRATELLI D’ITALIA. Ora per noi, che ci mettiamo sempre la faccia. Se scatta il seggio (99%), l’eletto sarà Alfonso Piscitelli

Nei dati del ministero ha 460 voti di vantaggio, ma le 19 sezioni ancora non registrate di Marcianise, le 2 di Arienzo e le 11 San Prisco (+3 da individuare) non lasciano aditi a dubbi. Cangiano dovrebbe arrivare a circa 700 voti di scarto

CASERTA – Delle 35 sezioni ancora non registrate nei dati ufficiali del Ministero, relativamente al computo delle preferenze di Fratelli d’Italia, 19 riguardano Marcianise, 11 San Prisco e 2 Arienzo. Come vedete mancano ancora 3 sezioni da individuare. Su 16 sezioni a Marcianise, Alfonso Piscitelli ha raggiunto 78 preferenze, mentre Gimmi Cangiano 44. Se non è scontato il fatto che Piscitelli vada a raddoppiare questo risultato, dato che mancano ancora 19 sezioni su 35 da scrutinare, non c’è motivo per ritenere che Cangiano possa superare e rimarcare la differenza per parificare i 460 voti di scarto che lo separano da Piscitelli e che con ogni probabilità sono anche destinati ad aumentare per Marcianise.

Le due sezioni di Arienzo si trovano nella città di residenza di Piscitelli e anche qui dovrebbe essere premiato. Infatti, se su 4 sezioni su 6, Piscitelli ha riportato 450 preferenze, con altre due si potrebbero superare anche quota 600 in maniera ampia. Infine, San Prisco, dove Piscitelli qualcosa pure guadagnerebbe. Insomma, i 460 voti di scarto attuali diventerebbero sicuramente più di 700 voti di scarto. Poi ci sono le altre tre sezioni non ancora individuate legate a Fratelli d’Italia. Ma non c’è dubbio se, come è quasi certo (99%), dovesse scattare il seggio a Caserta per FdI, sarà Alfonso Piscitelli a sedere sullo scranno della Regione, superando quota 5 mila preferenza., avvicinandosi alle 5.500, con Cangiano confinato, probabilmente, sotto quota 5 mila.