ORE 23.30. ULTIM’ORA MARCIANISE. Trovato proiettile in via Mundo, in zona movida 19 Settembre 2023 - 23:38

Sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Marcianise MARCIANISE – La cosiddetta movida, l’area del divertimento e dei locali di Marcianise è tornata dopo qualche anno al centro delle cronache. Una decina di giorni fa, nella notte tra sabato 9 e domenica 10, al termine dei concerti per la festa del Crocifisso, una rissa ha rischiato di sfociare in una tragedia quando uno dei partecipanti ha estratto una pistola. La discussione ha coinvolto una ventina di ragazzi alcuni dei quali minorenni, figli di esponenti delle cosche locali dei Piccolo e dei Belforte. Proprio in questi minuti, invece, in via Mundo, strada che fa parte di quell’area della movida appena citata, i cittadini hanno segnalato agli agenti del commissariato di Marcianise la presenza di un proiettile. I poliziotti si sono immediatamente recati sul posto e hanno sequestrato il colpo di pistola.Sono già scattate le indagini del commissariato.