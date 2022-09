ORE 8.57 LIVE SENATO. Giovanna Petrenga vince il collegio uninominale maggioritario. Tutti i numeri anche di Del Monaco, De Simone, Marzaioli e …

Nelle ultime ore si è confermato il vantaggio, già sviluppatosi sin dalle prime battute dello spoglio

CASERTA – Ripartiamo con il live delle elezioni politiche dai collegi uninominali che poi a Caserta, per quanto riguarda il Senato è uno solo e abbraccia tutti i 104 comuni della provincia.

Alle 3 di questa mattina la candidata del centrodestra Giovanna Petrenga godeva di un vantaggio non enorme, ma evidente, nei confronti del candidato dei 5 stelle, il deputato uscente Antonio Del Monaco. La situazione non si è modificata. Manca solo la sanzione ufficiale delle ultime tre sezioni. Ma si può dire che con 926 sezioni su 929 questo collegio se lo è aggiudicato il centrodestra che elegge Giovanna Petrenga con una percentuale di poco al di sotto del 38%, attualmente del 37,39% , a fronte del 35,01% raccolto da Del Monaco. Sempre con tre sezioni mancanti, il candidato del centrosinistra Tommaso De Simone ha fatto quel che poteva, non andando oltre una percentuale vicina al diciotto e mezzo per cento, dunque staccatissimo dai candidati del centrodestra e dei 5 stelle.

Terza posizione per Ovidio Marzaioli di Azione-Italia Viva che si attesta al 4,95%. Renato Delle Femmine della lista Unione Popolare-De Magistris raccoglie 5mila voti circa con un 1,38%, tallonato per il momento a 68 voti di distanza dalla candidata di Italexit-Paragone Letizia D’onofrio. Il candidato di Noi di Centro-Mastella Michele di Stasio supera di pochissimo quota 1%.