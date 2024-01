Orgoglio per la Casertana: 2 calciatori rossoblù tra i più votati per il Pallone d’Oro della Serie C 23 Gennaio 2024 - 17:13

. CASERTA – Si è chiusa la terza parte del sondaggio per il Pallone d’Oro della Serie C, iniziativa organizzata da Time2play.com, blog che realizza ricerche e approfondimenti su temi di attualità sportiva. Giornalisti e tifosi hanno espresso le loro opinioni in merito ai migliori calciatori del Girone C Sono state raccolte più di 1200 preferenze, il 61% di queste provenienti dai tifosi, il restante 39% dai giornalisti. Venturi e Montalto della Casertana tra i calciatori che hanno ricevuto più preferenze. Classifica dei 10 giocatori più votati che parteciperanno alla fase finale del sondaggio I 10 giocatori che hanno ricevuto più preferenze prenderanno parte all’ultima fase del sondaggio. A questi si aggiungeranno i 10 più votati del Girone A e i 10 più votati del Girone B. aggiungeranno i 10 più votati del Girone A e i 10 più votati del Girone B. Sul podio 3 calciatori dell’Avellino: Lorenzo Sgarbi, attaccante, è il calciatore che ha ricevuto più preferenze (0,67%) e si piazza in prima posizione, seguito da Marco Armellino, centrocampista, con lo 0,61% delle preferenze. All’ultimo posto del podio Simone Ghidotti, portiere, che ha ottenuto lo 0,57% delle preferenze.