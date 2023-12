ORRORE IN CITTA’. Donna trovata morta in un baule

La macabra scoperta della figlia.

MONDRAGONE. La scena è apparsa come quella di un film dell’orrore: il cadavere di una donna è stato scoperto rinchiuso in un baule della camera da letto, in un’abitazione dei palazzi Cirio, in via Razzino.

A ritrovare il corpo della donna di 77 anni è sttata la figlia ha ha poi chiamato i soccorsi. Sul posto si sono portati i carabinieri, mentre la salma è stata trasferita presso l’Istiituto di medicina legle di Caserta dove verrà effettuata l’autopsia.

Hare che il corpo della donna fosse in avanzato stato di decomposizione. I militari hanno apposto i sigilli all’appartamento e dato il via agli interrogatori dei familiari della vittima.