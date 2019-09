ORTA DI ATELLA (T.P.) – Accusato di furto di energia elettrica assolto per non aver commesso il fatto. È stata questa la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere esposta dal giudice monocratico Balato per Salvatore Cristofaro, uomo di Orta di Atella assistito dall’avvocato Tammaro Diana.