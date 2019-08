OSPEDALE CASERTA. La compromettente telefonata di Rita Greco con Angela Grillo per nascondere tracce ai carabinieri

CASERTA (g.g.) – Scusateci se ci ripetiamo. Ma onestamente non riusciamo a capire perché una persona come Rita Greco, sorella di un Ubaldo Greco, noto avvocato e già candidato sindaco di Caserta, proveniente da una famiglia legata alla buona sinistra locale, abbia potuto prestar bordone, da dipendente dell’ospedale di Caserta agli imbrogli di questa Angela Grillo, che almeno in teoria appartiene ad un’altra cultura, un’altra storia.

La telefonata che pubblichiamo in calce è impietosa. Qui non è questione di stabilire quanto sia indagabile”, quanto sia eventualmente condannabile per legge Rita Greco. Noi ci auguriamo che almeno dal punto di vista giuridico ne esca bene. Detto questo, però, non è bello quello che si legge e per cui si capisce che anche lei non reisce a sottrarsi al sistema del “Così fan tutti”. A quel sistema rispetto al quale CasertaCe, a testa alta, sapendo di essere elemento disadattato, ha profuso le migliori energie.

Eh beh, signora Rita Greco: noi non avremmo mai messo a disposizione la nostra vita, la nostra storia per proteggere, coprire e far in modo di non scoprire le magagne dell’ospedale.

conversazione n. 85, del 30/05/2017, delle ore 08:25:17, durata 0:01:39 intercettata sull’utenza nr. 333XXXXXXX(RIT 786/17) intestata ed utilizzata da GRILLO Angelina, relativa ad una chiamata intercorsa tra la stessa e l’utenza telefonica nr. 339XXXXXXX intestata ed utilizzata da Rita Greco.

Rita GRECO: Angela

Grillo: O Rita allora?

Rita GRECO: e niente ti identificano, si prendono i dati…omissis…

Rita GRECO: Ora stanno controllando il sistema informatico questa è quella cosa che ci disse tanto tempo fa Sandro CIOTTI ti ricordi?

Grillo: E

Rita GRECO: e quindi questo è .. vanno a vedere i campioni accettati io spero!!!

Grillo: e dove stanno cioè sul quale su tutti i computer?

Rita GRECO: No ora stanno alle urgenze e poi iniziano a muoversi un po nelle stanze qua ancora non sono scesi mi sa che stanno pure da Angelo

Grillo: A casa sua?

Rita GRECO: Si si

Grillo: e perchè poi (inc..)

Rita GRECO: Se tiene documenti cose hai capito, quello è per altre cose se per caso gare appalti… cose… hai capito

Grillo: E

Rita GRECO: Va beh

…omissis….

Grillo: Io ora la mia paura ora sto decidendo in macchina

Rita GRECO: eh

Grillo: Se questi dicono apri la porta io non lo so i documenti che tiene Enzo se devo aprire oppure devo dire che non ho le chiavi non lo

Rita GRECO: questo no te lo so dire

Grillo: sulla mia scrivania ci può stare qualche piacere stampato però niente di più….

…omissis…