27 NOVEMBRE ESCLUSIVA. Ospedale covid di MADDALONI. Si ammala un primario e in mezz’ora salta fuori il plasma con gli anticorpi. E se lo volesse un infermiere o un poverocristo?

La questione va approfondita ancora meglio, ma l’idea che ci siamo fatti è che vengano riconosciuti dei privilegi e che dunque non tuti i cittadini sono uguali davanti al…coronavirus

MADDALONI – (g.g.) Ricordate, in primavera, tutto quello che si disse, di buono e di meno buono sulla cosiddetta cura del plasma? Da allora se ne parla di meno forse perchè le donazioni non sono state molte o forse perchè il governo non ha incentivato, com’era necessario fare, la disponibilità di chi si è ammalato di covid ed è guarito, a donare il suo sangue da cui poi estrarre quel plasma da iniettare a chi invece vive la malattia come un fatto del presente.

Siccome non se n’è parlato più, uno è portato a pensare che iniettare plasma contenente anticorpi sviluppati da chi ha avuto il covid, non è efficace così come era stato detto in un primo tempo ad aprile e nel maggio scorsi.

E invece non è così. O non è propriamente così. I motivi andrebbero indagati bene e se noi avessimo una finestra su Roma, stabilmente aperta, riusciremmo in un paio di giorni, a raccontare ai nostri lettori, ciò che gli pseudo giornaloni o tele giornaloni non raccontano. Ma noi una finestra non l’abbiamo, nè ce la possiamo permettere. Per cui la questione la possiamo affrontare solo empiricamente, valutandola cioè a partire da un episodio, da un fatto che in qualche modo la spiega.

Nella giornata di ieri, ma forse a partire da già da mercoledì, un primario dell’Asl di Caserta è stato ricoverato nell’ospedale covid di Maddaloni. Ora, se è andato lì è perchè ha il covid, non l’appendicite, visto che l’ospedale di Maddaloni si occupa solo di questa malattia.

Questo primario che evidentemente crede nel metodo del plasma, ci avrebbe impiegato 10 minuti per trovarlo e meno di un’ora a farselo iniettare. Sarebbe a questo punto interessante approfondire, capire se per avere il plasma con gli anticorpi in pratica una sorta di surrogato di un vaccino che interviene però a malattia esplosa, occorre essere un pezzo grosso, uno che conta, ad esempio un primario.

Bisognerebbe capire se un semplice infermiere o un semplice operatore socio sanitario ammalatisi di covid in corsia ed estimatori del metodo del plasma esattamente come lo è il primario, possano ottenerlo con la stessa facilità.

Approfondiremo.