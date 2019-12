OSPEDALE DI CASERTA. IL VIDEO: ecco in che condizioni versa il bagno riservato a pubblico dell’edificio D

CASERTA (pasman) – Dopo le foto di alcuni giorni fa del bagno lurido del reparto di urologia dell’ospedale di Caserta, pubblichiamo questa volta il video del bagno riservato al pubblico dell’edificio D, pervenutoci da un nostro lettore letteralmente sbalordito dalle sue condizioni.

Dallo scorrere delle immagini, si nota la condizione pietosa e di abbandono in cui esso versa e soprattutto il rischio a cui sono esposte la persone per via dell’impianto elettrico completamente fuori norma e delle possibili infezioni.

Sull’utilizzabilità stendiamo un velo pietoso: mentre la pulizia e l’igiene sono allo zero, lo sciacquone senza coperchio spreca acqua a profusione e di carta e sapone non c’è traccia. Ruggine, perdite di liquido, mura scrostate ed imbrattate completano il quadro. Una cosa indecente. Questa è la considerazione, da quelle parti di alta specializzazione (sic!), in cui viene tenuta l’utenza.

Ora, qui le cose sono due e non si scappa: o siamo in mano a degli emeriti incapaci, che non riescono ad assicurare neppure un decente funzionamento dei sevizi igienici (eppure, per sapere come di fa, ai supposti manager ospedalieri basterebbe andare a ripetizione da quelli del Centro Commerciale Campania o dell’Outlet La Reggia) oppure i rapporti di servizio interni ed esterni sono soggetti a condizionamenti ed interferenze tali che impediscono un corretto andamento della struttura ospedaliera.

In entrambi i casi, una prospettiva agghiacciante.