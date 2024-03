OSPEDALE DI CASERTA. I NOMI dei 141 candidati. Massima vigilanza sul concorso per assistenti informatici

In calce la delibera del direttore generale Gubitosa.

CASERTA. Sono in 141 coloro che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed

esami, indetto dall’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, interamente riservato agli appartenenti alla categoria disabili (art. 1 della L. n. 68/99). I 141 concorrono per 8 posti a tempo indeterminato per Assistente Informatico. Con delibera 331 del 15 marzo scorso, il direttore generale Gaetano Gubitosa ha provveduto a nominare la Commissione Esaminatrice, composta dal presidente Giovanni Sferragatta, Direttore Uoc Servizi Informatici Aziendali dell’Aorn Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta , Serafino Bizzarro , Assistente Informatico dell’AORN Moscati e Ivan Palladino, anched lui Assistente Informatico dell’AORN Moscati.

Nella delibera 331, che pubblichiamo integralmente in calce a questo articolo, troverete proprio i nomi dei 141 candidati. Ovviamente cercheremo di seguire gli eventi e le tappe di questo concorso perché, visto che esiste la parità tra abili e diversamente abili, esiste parità anche nella raccomandazione. Terremo gli occhi aperti.

Qui sotto la delibera dell’Aorn con i nomi dei 141 candidati.