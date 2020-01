OSPEDALE DI CASERTA. Stamattina primo sciopero a livello nazionale dei lavoratori in somministrazione

Il testo integrale del Segretario Regionale Felsa Cisl Campania e Coordinatore Territoriale di Caserta, Angelo Iodice Magliacano

Oggetto: Superamento precariato Sanità – Lavoratori in somministrazione presso AORN Caserta

La scrivente O.S., a seguito della proclamazione di sciopero indetto per il giorno 22 gennario c.a. per conto dei



lavoratori in somministrazione dipendenti della ApL Manpower S.p.A. ed attualmente in missione presso l’Aorn Casertae del tentativo di bonaria conciliazione del Sindaco di Caserta avv. Carlo Marino con la convocazione delle parti in causadi un incontro avvenuto in data 17 gennaio c.a. presso il Comune di Caserta, prende atto dell’assenza della RegioneCampania al tavolo e dell’indisponibilità da parte del Commissario Straordinario di un incontro tecnico chiesto esollecitato dallo stesso Sindaco di Caserta per il giorno 21 gennaio c.a..Per tali ragioni, la scrivente O.S. conferma lo sciopero per il giorno 22 gennaio c.a. e allega alla presente ildocumento (all. 1) con tutti i riferimenti legislativi a supporto che specifica il quadro normativo, le procedure in atto e leproposte che avremmo portato al tavolo non voluto dal Commissario Straordinario dell’AORN Caserta.La scrivente O.S. comunica che è sempre disponibile ad incontrarsi e a portare tale documento al tavolo diconfronto. Se nei prossimi giorni, ciò non dovesse avvenire, comunicheremo le date di un’ulteriore manifestazione e atutela dei lavoratori porteremo tali ragioni nelle sedi legali competenti.

Allegato 1_Superamento precariato Sanità