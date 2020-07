Parte della Variante chiusa al traffico fino al 29 luglio. Lavori prorogati anche ad agosto

CASERTA – Proseguono secondo cronoprogramma i lavori di nuova pavimentazione lungo la statale 700 “della Reggia di Caserta”, coerentemente con quanto emerso nella riunione dello scorso giugno presso la Prefettura di Caserta. Nel dettaglio, sono prorogati fino al prossimo 29 luglio i dispositivi di traffico e la limitazione attualmente in vigore ovvero la chiusura della statale – in entrambe le direzioni – tra lo svincolo di Casagiove (km 12,100) e lo svincolo di San Prisco (km 14,750).

Il traffico e’ deviato sull’adiacente viabilita’ locale, in corrispondenza degli svincoli di Casagiove e di San Prisco, ad esclusione dei veicoli di massa a pieno carico superiore alle 7,50 tonnellate, non adibiti al trasporto di persone, che vengono differentemente deviati sulla viabilita’ locale in corrispondenza dello svincolo di Maddaloni (km 0,000) e l’innesto di S.M. Capua Vetere (km 16,500), con percorso alternativo lungo l’adiacente autostrada A1 (tratta sv. S.M. Capua Vetere-Caserta Sud/Nord). I lavori proseguiranno anche per gran parte del mese di agosto, preservando in ogni caso il periodo del ferragosto, ovvero i giorni festivi e prefestivi.