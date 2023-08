Parte il programma “Lusciano Cultura”: il primo grande evento domenica 3 settembre

“Viaggio in Musica e Danza sotto le ali della Vittoria” alle ore 21 in Piazza Vittoria, organizzato dall’assessorato Cultura ed Eventi dell’amministrazione targata Giuseppe Mariniello

LUSCIANO – Procede senza sosta il lavoro di rilancio dell’amministrazione targata Giuseppe Mariniello, stavolta nel settore Cultura ed Eventi, con il primo grande evento culturale del programma pluriennale “Lusciano Cultura”, progettato dal sindaco Mariniello e dall’assessore al ramo Rosalia Santoro.

L’evento si svolgerà domenica 3 settembre alle ore 21:00 in Piazza Vittoria.

“Abbiamo voluto partire dal centro storico della nostra città – ha affermato il sindaco Giuseppe Mariniello – perché il nostro obiettivo è anzitutto la Valorizzazione delle tradizioni, dei prodotti e delle bellezze del nostro territorio. Miriamo in alto con questo programma, perché la cultura e la formazione sono il fondamento per il nostro paese e per le future generazioni. Una vera promozione della cultura deve partire dall’idea che sono cultura l’arte, la musica, lo spettacolo, la letteratura, la storia, la scienza e la tecnologia e che la cultura di un territorio non è fatta solo di eventi eccezionali, ma anche di un legame indelebile con la propria storia abbinata a uno sguardo lungimirante verso il futuro.”



“Abbiamo voluto un programma culturale di alto livello- ha affermato l’assessore alla cultura, prof. Rosalia Santoro- per una città che investe in cultura e formazione. Nel nostro programma il tema della cultura è strettamente legato a quello della formazione ritenendo le due attività fortemente connesse alla persona e alla qualità del suo sviluppo e modello di vita. Non ci sfuggono le ricadute economiche di una seria politica culturale, anche in termini di sviluppo del turismo, ma riteniamo opportuno trattare i temi della cultura e della formazione insieme per il forte valore intrinseco che hanno. Questo perché li consideriamo dei parametri di riferimento per misurare il livello di qualità della vita delle persone, delle relazioni e delle comunità nelle quali esse vivono”.



Si parte, dunque, dal cuore della città di Lusciano, Piazza Vittoria, domenica 3 settembre alle ore 21:00 con questo evento eccezionale realizzato dalla Biancheventi con la grandissima Fabiana SIRIGU, per un viaggio in musica che partirà dall’esecuzione tratta da opere classiche, passando per colonne sonore del Cinema, tanghi, fino ad arrivare alla pop attuale e prevede in ogni variazione del mood musicale, l’esibizione di in corpo di ballo di fama internazionale.

“Aspettiamo tutti i cittadini- conclude il Sindaco Mariniello- per festeggiare la vittoria piena di Lusciano e di tutti i Luscianesi”