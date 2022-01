AVERSA – E’ ancora imbattuto il record tutto casertano legato alla nascita, nel 1955 di un neonato che pesava 10.2 kg messo alla luce da Carmelina Fedele. Se n’è tornato a parlare in questi giorni per via di una donna russa che ha partorito un bimbo di 6.3 kg. La Fedele mise al mondo il bebè in salute e la nascita non ebbe conseguenze sul suo organismo. Un record che resiste da 67 anni.