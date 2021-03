PASQUA AL TEMPO DEL COVID. Per il secondo anno, vietato lo scambio del ramo d’ulivo nella DOMENICA delle PALME

CASERTA – “In ottemperanza al comunicato del Vescovo, dato il dilagare della pandemia, stante il divieto della distribuzione e dello scambio dei rami d’ulivo per evitare il contagio, sentiti gli operatori pastorali, domenica prossima, nelle Sante Messe, non benediremo le Palme ma invocheremo lo Spirito Santo su tutti i fedeli perché portino frutti di pace.

In questa Domenica delle Palme il ramoscello d’ulivo sei tu!

Auguri, Don Antonello“. E’ l’appello lanciato dal sacerdote della chiesa del Buon Pastore di Caserta.

Qui di seguito la comunicazione della locale Diocesi disposta dal Vescovo Lagnese:

Il Vescovo Pietro, in accordo con i confratelli Vescovi della Regione Ecclesiastica Campana, dato il dilagare dei contagi da Coronavirus, a deroga alle indicazioni già fornite in merito

alla Domenica delle Palme,

DISPONE CHE

– I ministri e i fedeli portino con sé un solo ramo di ulivo per la benedizione;

– È assolutamente vietato lo scambio di rami tra i fedeli;

– Le Parrocchie non possono confezionare né distribuire rami ai fedeli;

– Laddove i Parroci, per motivi pastorali, non ritengano opportuno procedere alla

benedizione dei rami, possono utilizzare, come suggerito dalla CEI, la Terza Forma

prevista dal Messale Romano per la Commemorazione dell’ingresso del Signore a

Gerusalemme.

Per tutte le altre celebrazioni ci si attenga alle indicazioni contenute nel comunicato

di questo Ufficio Liturgico pubblicato in data 16 marzo 2021.