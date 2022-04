PAURA A S.MARIA C.V. Due sorelle puntate da un’auto: “Tre ragazzi alla guida ci hanno sbarrato la strada. Hanno preso un bastone…”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Ha voluto raccontare a CasertaCE il terribile momento di paura vissuto la signora M.C.P. nella serata di lunedì a Santa Maria Capua Vetere, nella zona intorno all’Anfiteatro.

La signora M.C.P. si trovava alla guida della sua vettura quando dinanzi a lei si è palesata una macchina, una Smart Forfour di colore bianco. I tre ragazzi in auto hanno praticamente bloccato il passaggio sul tratto nei pressi del distributore di benzina. La donna, preoccupata da questo comportamento, ha segnalato lo strano comportamento ai ragazzi dinanzi a lei, alzando i fari abbaglianti. Una scelta che, però, ha fatto innervosire il giovane alla guida, che ha iniziato a sbandare con la vettura, arrivando a sfiorare l’incidente con la vettura della donna e una forte collisione contro il muro.

La donna, evidentemente terrorizzata da questo comportamento, però, ha visto la situazione precipitare quando il giovane alla guida si è nuovamente fermato dinanzi a lei, cacciando dall’auto una mazza di legno e muovendola in maniera tale che la donna potesse vederla chiaramente. M.C.P., allora, ha chiesto alla sorella di fare un video, per testimoniare l’accaduto. In quei secondi concitati e di panico, la ragazza era praticamente bloccata, impossibilitata dalla paura a registrare il momento. Solo in quel momento hanno iniziato a decelerare e a discostarsi.

Bisognerà capire se si tratta di una bravata folle, oppure un tentativo mettere ansia alla donna, intimidirla per qualsivoglia motivo.