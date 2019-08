PARETE – Ieri sera a Parete 4 persone incappucciate hanno fatto irruzione nel bar Melfi di via della Repubblica. Armati di spranghe, hanno minacciato il titolare che stava per chiudere il locale. Dentro c’era ancora qualche cliente. L’uomo non ha opposto resistenza ed ha consegnato l’incasso ai malviventi. I 4 di sono poi dileguati. Sul posto sono arrivati i carabinieri.