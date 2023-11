Paura nella notte: per evitare una volpe finisce con l’auto in un fossato

Nessuna grave conseguenza per il giovane.

TEANO. Poteva finire peggio la disavventura capitata la scorsa notte ad un giovane di Teano. Erano all’incirca le due quando il ragazzo, a bordo della sua auto, stava percorrendo via Acqua Bianca, tra la statale Casilina e la Provinciale Passerelle. Improvvisamente una volpe gli ha tagliato la strada e lui, nel tentativo di evitarla, è finito in un fossato.

Fortunatamente, dicevamo, per lui nessuna conseguenza, ma solo danni alla vettura. Va ricordato che via Acqua Bianca è una strada molto pericolosa per chi la percorre, visto che è dissestata e pina di buche. .