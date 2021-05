AVERSA – Una donna, già guarita dal covid, ieri ha tentato il suicidio dopo aver scoperto la sua positività al virus emersa in un test rapido eseguito in farmacia. La positività andava confermata con un tampone ma tanto è bastato alla signora per far riemergere paure ed ansie, al punto da provare a togliersi la vita. Il marito è intervenuto per calmarla ed accompagnarla in un’altra farmacia dove un nuovo test ha dato esito negativo. E’ successo ieri pomeriggio ad Aversa.