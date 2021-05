Paura tra i residenti. Cucina in fiamme

LUSCIANO – (Lidia e Christian de Angelis) Vasto incendio in una cucina, paura tra i residenti. Ieri sera in via Pascoli a Lusciano alcuni residenti hanno avvistato delle grosse fiamme e fumo nero provenire da un appartamento al primo piano, immediata la richiesta di intervento sul posto. Sono giunti in loco i vigili del fuoco di Aversa e i carabinieri della Compagnia di Aversa reparto territoriale, per accertare l’accaduto e mettere in salvo i residenti. I caschi rossi hanno domato le fiamme evitando il peggio. Da indiscrezioni pare che a causare l’incendio un cortocircuito di un elettrodomestico, poi le fiamme si sono estese all’arredamento distruggendo la cucina dell’appartamento, fortunatamente non vi sono stati feriti o intossicati, solo tanta paura.