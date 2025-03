Pedone investito da un’auto: corsa in ospedale per un anziano

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi e gestito i disagi al traffico

PIEDIMONTE MATESE – Grande spavento, questa mattina, in via Caso a Piedimonte Matese. Un anziano residente a Sant’Angelo D’Alife è stato investito da un’auto il cui conducente, un uomo del posto, non si è accorto del pedone travolgendolo.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi e gestito i disagi al traffico e i sanitari del 118 che hanno trasferito il ferito, le cui condizioni, fortunatamente, non sembrerebbero destare preoccupazione, presso il pronto soccorso dell’ospedale cittadino.