Fa shopping nei negozi di CASERTA con il bancomat perso dal vecchietto, fermato 56enne

L’anziano aveva segnato il codice pin sulla carta.

CASERTA. Ha perso la sua carta bancomat. Ma non solo. Su quella carta, vi era segnato anche il codice pin. Una leggerezza costata cara all’incauto pensionato di Sassinoro, nel Beneventano, che si è visto, nel giro di poche ore, svuotare il conto corrente. Colui, o coloro che hanno ritrovato il suo bancomat, infatti, dopo un prelievo in contanti hanno utilizzato la carta per fare acquisti in più di un negozio del Casertano. Alla fine sono stati i carabinieri della stazione di Morcone ad individuare il 56enne napoletano che aveva preso il bancomat e fatto shopping con i soldi del pensionato. L’uomo è stato denunciato.