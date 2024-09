Perde conoscenza e finisce in ospedale, i medici scoprono lesione alla milza: indagano i carabinieri

Il giovane ha perso conoscenza dopo essere rincasato riuscendo comunque a riferire alla madre di un forte dolore addominale. La vicenda solleva numerosi interrogativi: cosa è successo nelle ore precedenti al rientro del giovane a casa?

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX

TEANO (EZ) – Una serata tranquilla si è trasformata in un incubo per una famiglia di Teano, quando un giovane di 40 anni, R.S., conosciuto e benvoluto in città, è stato colto da un improvviso malore dopo essere rincasato. Il drammatico episodio è avvenuto tra la notte di giovedì e le prime luci di venerdì 27 settembre 2024, in un condominio di viale Sant’Antonio a Teano.

Il giovane, che da anni soffre di difficoltà di deambulazione a seguito di un incidente stradale avvenuto durante l’infanzia, era appena rientrato a casa quando ha accusato un forte dolore addominale. Poco dopo, inavvertitamente, deve aver perso conoscenza. La madre, in preda alla disperazione, ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è rapidamente giunta un’ambulanza del 118, seguita dal personale specializzato dell’Automedica sidicina.

Trasportato d’urgenza in codice rosso all’Ospedale di Piedimonte Matese, i medici hanno effettuato un esame approfondito che ha rivelato una scoperta sconcertante: si parla di «possibili lesioni alla milza». Una diagnosi inattesa, che ha lasciato sconcertati non solo il personale sanitario, ma anche la madre, che fino a quel momento ignorava la gravità della situazione. Infatti, prima di svenire, R.S. sarebbe riuscito a comunicare esclusivamente di soffrire di un intenso dolore addominale, ma la causa di queste lesioni resta al momento un mistero.

Vista la natura sospetta del referto medico, i carabinieri sono stati immediatamente informati e hanno avviato le indagini. La vicenda solleva numerosi interrogativi: cosa è successo nelle ore precedenti al rientro del giovane a casa? R.S., che si sposta abitualmente per la città su una motoretta elettrica a quattro ruote, non ha ancora potuto raccontare quanto accaduto. La comunità di Teano è in ansia e attende sviluppi, mentre i militari della caserma locale si stanno occupando del caso. Le prossime ore saranno decisive per capire se il giovane sarà in grado di fornire dettagli utili a risolvere il mistero.