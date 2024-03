Perde il controllo della moto e cade: è grave

La dinamica dei fatti è al vaglio delle forze dell’ordine

CALVI RISORTA – Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in Piazza Garibaldi a Calvi Risorta. Un giovane ha perso il controllo della sua moto cadendo rovinosamente. Trasportato in codice rosso presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Al momento dell’arrivo dei soccorritori del 118 era cosciente ma non si muoveva. La dinamica dei fatti è al vaglio delle forze dell’ordine