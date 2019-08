ARIENZO – Tanto spavento questa mattina sulla via Nazionale Appia. Un uomo, a bordo della sua Lancia Y, ha perso il controllo dell’auto finendo nella cunetta laterale, in località Fontanavecchia. Nell’urto è stata tranciata anche la conduttura dell’acqua e, parte della carreggiata, si è allagata. Per fortuna l’uomo ha subito lievi escoriazioni e il traffico è ritornato regolare in pochi minuti.