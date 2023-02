SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

ROCCAD’EVANDRO – Incidente in via Gesso Bianco a Rocca d’Evandro. Per cause ancora in fase d’accertamento una 45enne alla guida della sua vettura ne ha perso il controllo finendo fuori strada. Sul posto, allertati dai passanti, si sono portati i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano. Le condizioni della ferita non sembrerebbero destare, fortunatamente, preoccupazione.