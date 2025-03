Perde il controllo dell’auto e si schianta contro la vetrina di un negozio, automobilista in fuga

Indagini in corso da parte degli agenti della polizia municipale

PIEDIMONTE MATESE – Grande spavento la notte scorse per gli abitanti di Vallata, quartiere di Piedimonte Matese svegliati nel cuore della notte a seguito di un forte boato.

Per cause ancora in corso di accertamento un automobilista in transito in via Dante, ha perso il controllo del veicolo e dopo aver urtato il marciapiede è finito contro la saracinesca di un negozio. L’impatto è stato violento. Subito dopo il conducente del veicolo si è rimesso in carreggiata ed è scappato. Sul caso indagano gli agenti della Polizia Municipale al fine di individuare il responsabile dei fatti.